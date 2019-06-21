В Минобороны Украины не планируют отказываться от обстрелов Донбасса

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Вооружённые силы Украины «будут отвечать» обстрелами «на огонь противника».

«Мы на огонь противника отвечали, отвечаем и будем отвечать», — приводит его слова УНИАН.

Таким образом глава оборонного ведомства страны прокомментировал слова представителя Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонида Кучмы относительно возможности отказа от ответных обстрелов объектов гражданской инфраструктуры в регионе.

Ранее Кучма обсудил с главой ОБСЕ Мирославом Лайчаком подготовку к «хлебному перемирию» на юго-востоке Украины.