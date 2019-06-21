В Минобороны Украины не планируют отказываться от обстрелов Донбасса
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- РИА Новости
«Мы на огонь противника отвечали, отвечаем и будем отвечать», — приводит его слова УНИАН.
Таким образом глава оборонного ведомства страны прокомментировал слова представителя Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонида Кучмы относительно возможности отказа от ответных обстрелов объектов гражданской инфраструктуры в регионе.
Ранее Кучма обсудил с главой ОБСЕ Мирославом Лайчаком подготовку к «хлебному перемирию» на юго-востоке Украины.