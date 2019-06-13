Глава ОБСЕ заявил о поддержке инициатив Кучмы по Донбассу

Короткая ссылка
Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак приветствовал инициативы по урегулированию ситуации в Донбассе, высказанные представителем Украины Леонидом Кучмой.
Глава ОБСЕ заявил о поддержке инициатив Кучмы по Донбассу
  • РИА Новости

«Мы приветствуем ту рабочую атмосферу, которая возобновилась в трёхсторонней контактной группе, и также приветствуем четыре инициативы, озвученные... Кучмой», — цитирует «Укринформ» Лайчака.

Он заявил, что эти предложения «имеют потенциал, который может изменить всю риторику конфликта», и выразил надежду, что «все игроки на этой арене поддержат эти инициативы».

Ранее сообщалось, что Кучма обсудил с Лайчаком подготовку к «хлебному перемирию» на востоке Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить