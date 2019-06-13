Глава ОБСЕ заявил о поддержке инициатив Кучмы по Донбассу

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак приветствовал инициативы по урегулированию ситуации в Донбассе, высказанные представителем Украины Леонидом Кучмой.

«Мы приветствуем ту рабочую атмосферу, которая возобновилась в трёхсторонней контактной группе, и также приветствуем четыре инициативы, озвученные... Кучмой», — цитирует «Укринформ» Лайчака.

Он заявил, что эти предложения «имеют потенциал, который может изменить всю риторику конфликта», и выразил надежду, что «все игроки на этой арене поддержат эти инициативы».

Ранее сообщалось, что Кучма обсудил с Лайчаком подготовку к «хлебному перемирию» на востоке Украины.