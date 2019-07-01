В штабе Зеленского назвали неприемлемым предложение России по морякам
- РИА Новости
«Кроме процедуры, которую предлагает Российская Федерация, которая не является приемлемой для Украины, существуют другие процедуры. В переговорном процессе можно достичь компромисса и вернуть наших граждан в Украину», — цитирует Интерфакс-Украина Богдана.
Так он прокомментировал решение Зеленского направить письмо премьеру Украины Владимиру Гройсману о возможности привлечения к дисциплинарной ответственности главы украинского МИД Павла Климкина.
В конце июня Москва направила Киеву ноту с указанием возможностей, которые украинская сторона может использовать для освобождения моряков.
Позднее Климкин заявил, что Украина отказывается рассматривать эти условия.
Как подчеркнул Зеленский, он узнаёт о действиях внешнеполитического ведомства из интернета.