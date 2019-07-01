Депутат Рады рассказал об ошибочной вере в Зеленского

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Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что люди ошиблись, поверив в обещания президента Украины Владимира Зеленского, которые он раздавал во время предвыборной кампании.
Депутат Рады рассказал об ошибочной вере в Зеленского
  • Reuters
  • © Valentyn Ogirenko

Об этом сообщает «112 Украина».

Как отметил депутат, многие украинцы голосовали за Зеленского на президентских выборах, но он в итоге обманул своих избирателей после вступления в должность.

«Ну мы, понятно, ошиблись опять дальше уже. Мы ошиблись в другом, мы верили Зеленскому, который сказал, что на коленях даст мир нашей стране, мы верили Зеленскому, который сказал: «Я перед вами всеми клянусь, клянусь, клянусь»... и ничего: пленных — плохо, тарифы — «я пошутил», мир — вообще неинтересен. Будем строить Донбасс с Коломойским, а Коломойский говорит: «Я покрашу два киоска», — сказал депутат.

Ранее депутат Верховной рады Евгений Мураев предположил, что избранный президент Украины Зеленский мог попасть под внешнее управление. Позднее он также провёл параллели между Зеленским и предыдущими президентами Украины.

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