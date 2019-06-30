Эксперт прокомментировал конфликт Саакашвили и Ляшко в прямом эфире

Короткая ссылка
Анна Лушникова
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT конфликт бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и депутата Верховной рады Олега Ляшко, произошедший в прямом эфире украинского телеканала.
Эксперт прокомментировал конфликт Саакашвили и Ляшко в прямом эфире
  • © Телеканал «Наш»

«Сейчас рейтинги и Саакашвили, и Ляшко минимальны. Надеюсь, они завершают свой политический путь на Украине. Вчерашняя перепалка в эфире сводится к тому, что каждый из них выглядит ещё глупее и менее адекватно, чем есть на самом деле. При всех больших проблемах украинской политики и общества можно ожидать, что после парламентских выборов всё-таки произойдёт определённый возврат к нормальности и такие странные персонажи останутся в прошлом», — сказал Брутер.

Эксперт отметил, что устроенная в прямом эфире перепалка — конфликт «отчаявшихся политиков, которые понимают всю безнадёжность своего политического положения». 

«Их время закончилось, надеюсь, безвозвратно. Как бы они ни ссорились и что бы при этом ни говорили, все шансы уже в прошлом», — заключил он.

Ранее Саакашвили и Ляшко в прямом эфире устроили перепалку из-за проблем семей с больными детьми.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить