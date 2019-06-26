В Совфеде прокомментировали слова Зеленского о стандартах НАТО в ВСУ
- РИА Новости
«Я думаю, что, скорее всего, ничего не получится. Никто не собирается принимать Украину в НАТО... А поведение украинских депутатов в ПАСЕ показывает, что Европа очень разочарована своим украинским проектом», — считает он.
По словам сенатора, для того чтобы переходить на стандарты альянса, надо полностью перевооружать украинскую армию.
«Она вооружена советскими оружием, ракетами и танками. А перевооружение для страны, которая обременена долгами перед МВФ, — непосильная ноша», — сказал Джабаров.
Ранее Зеленский заявил, что в 2020 году в стране должно начаться внедрение стандартов НАТО в Вооружённых силах Украины.
Зеленский отметил, что эта работа не должна быть «имитацией». По его словам, это должны быть реальные шаги в реформировании армии согласно стандартам НАТО.