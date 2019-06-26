Зеленский назначил «постпреда президента Украины» в Крыму
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«Назначить Кориневича Антона Александровича постоянным представителем президента Украины в Автономной Республике Крым», — говорится в документе.
В августе 2017 года бывший президент Украины Пётр Порошенко назначил на эту должность Бориса Бабина. В начале декабря 2018 года Бабин был уволен.
24 июня Зеленский уволил начальника Главного управления СБУ по Крыму.
Крым стал частью России после референдума, состоявшегося в марте 2014 года. В ходе голосования большинство выступили за воссоединение с Россией.