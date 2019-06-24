Зеленский уволил главу СБУ по Крыму
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«Освободить Шмитько Александра Григорьевича с должности начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым», — говорится в документе.
Ранее Зеленский подписал указ о назначении Сергея Дейнеко руководителем украинской Государственной пограничной службы.
Крым стал частью России после референдума, состоявшегося в марте 2014 года. Большинство избирателей поддержали вхождение полуострова в состав РФ.