Неизвестные бросили дымовые шашки на встрече Порошенко с избирателями
- РИА Новости
«Нанятые провокаторы бросили дымовые шашки, пытаясь сорвать встречу президента Петра Порошенко с обществом», — написал он в Facebook.
По его словам, шашки бросили во время заявления Порошенко относительно попыток запретить украинскую церковь.
Ранее Порошенко сообщил, что его партия «Европейская солидарность» идёт на досрочные выборы в Верховную раду, чтобы «защитить государство, защитить демократию, защитить независимость судебной системы».