Порошенко сообщил, зачем его партия идёт на выборы

Бывший президент Украины Пётр Порошенко сообщил в эфире телеканал «Украина», что его партия «Европейская солидарность» идёт на досрочные выборы в Верховную раду, чтобы «защитить государство, защитить демократию, защитить независимость судебной системы».

«Мы готовы к выборам, к выборам мы подходим в хорошем настроении», — цитирует РИА Новости Порошенко.

Он заявил, что идёт в парламент, чтобы «тяжело работать».

«Для того, чтобы защитить реформы, для того чтобы обеспечить подготовку Украины к вступлению в ЕС и НАТО, для того, чтобы дать отпор попыткам антиукраинских сил, развернуть направление нашего движения с евроатлантического курса назад к российскому рабству», — добавил экс-президент Украины.

Ранее социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты опроса, которые демонстрируют падение рейтинга партии «Европейская солидарность» до уровня проходного барьера.