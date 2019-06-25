В Госдуме оценили ситуацию с российскими телепрограммами в Литве

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Анна Лушникова
Член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Владимир Катенев прокомментировал RT сообщение пресс-службы Литовской комиссии по радиовещанию и телевидению (LRTK) о том, что в Литве стали показывать меньше российских телепрограмм.
В Госдуме оценили ситуацию с российскими телепрограммами в Литве
  • РИА Новости

«Это может быть связано с двумя составляющими, с политической и финансовой. Что касается политики, мы видим, что отношения у нас складываются не очень хорошо. Но экономика России гораздо более устойчива, чем в прибалтийских странах. Поэтому с политической точки зрения им может быть не очень выгодно показывать своим гражданам те реалии, которые есть в Санкт-Петербурге, Москве. Всё это может вызвать вопросы у жителей той страны, которая многое не может себе позволить. С экономической же точки зрения у них могло снизиться количество рекламодателей. Это может быть связано и с бюджетом», — считает он.

Тем не менее депутат подчеркнул, что у жителей Литвы есть интерес к российским программам и фильмам.

«Граждане менее всего политизированы, они помнят времена Советского Союза, помнят советские фильмы, которые сегодня в некоторых странах стараются убрать из оборота. У жителей страны, конечно, есть потребность видеть, что происходит в большой соседней стране», — сказал Катенев.

Ранее в пресс-службе Литовской комиссии по радиовещанию и телевидению сообщили, что в Литве стали показывать меньше российских телепрограмм.

Доля российских телепрограмм в неделю в 2019 году сократилась более чем на 20 часов по сравнению с 2018-м — с 95 часов 33 минут до 75 часов 8 минут.

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