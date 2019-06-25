В пресс-службе Литовской комиссии по радиовещанию и телевидению (LRTK) сообщили, что в Литве стали показывать меньше российских телепрограмм.

Как сообщает Sputnik Литва, программы производства США занимают доминирующее положение.

Что касается российских телепрограмм, то их доля в неделю в 2019 году сократилась более чем на 20 часов по сравнению с 2018-м — с 95 часов 33 минут до 75 часов 8 минут.

Ранее сейм Литвы принял поправки, позволяющие LRTK останавливать трансляцию программ, угрожающих национальной безопасности.

31 января Национальный совет по электронным средствам массовой информации Латвии принял решение на три месяца запретить ретрансляцию и распространение программ российского телеканала «Россия-РТР» на территории страны.