В Литве стали показывать меньше российских телепрограмм

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В пресс-службе Литовской комиссии по радиовещанию и телевидению (LRTK) сообщили, что в Литве стали показывать меньше российских телепрограмм.
В Литве стали показывать меньше российских телепрограмм
  • ©Hans Wiedl
  • globallookpress.com

Как сообщает Sputnik Литва, программы производства США занимают доминирующее положение.

Что касается российских телепрограмм, то их доля в неделю в 2019 году сократилась более чем на 20 часов по сравнению с 2018-м — с 95 часов 33 минут до 75 часов 8 минут.

Ранее сейм Литвы принял поправки, позволяющие LRTK останавливать трансляцию программ, угрожающих национальной безопасности.

31 января Национальный совет по электронным средствам массовой информации Латвии принял решение на три месяца запретить ретрансляцию и распространение программ российского телеканала «Россия-РТР» на территории страны.

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