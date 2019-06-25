Захарова оценила решение Украины отозвать посла при Совете Европы

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала отзыв Украиной своего посла при Совете Европы для консультаций после решения ПАСЕ по России.
Захарова оценила решение Украины отозвать посла при Совете Европы
  • РИА Новости

«Для консультаций, пардон, с кем? Если посол поедет в Киев, то консультироваться там не с кем. Лучше сразу в Вашингтон, хотя там могут и наподдать не столько за провал, сколько за цирк во время провала», — написала она в Facebook.

По словам Захаровой, спецоперация по недопущению России в ПАСЕ «тщательно готовилась». Как отметила дипломат, прибалтийские страны, Польша и Грузия в ходе заседания Ассамблеи поддерживали украинскую делегацию.

«И провокация в Тбилиси крупным тиражом разошлась в западных СМИ и соцсетях для создания эффекта «очередной агрессии Москвы»», — добавила она.

Ранее глава украинского МИД Павел Климкин сообщил, что Киев отзывает посла при Совете Европы после резолюции, которая даёт возможность возвращения российской делегации в организацию.

25 июня ПАСЕ приняла резолюцию с просьбой пригласить российскую делегацию к участию в июньской сессии. «За» проголосовали 118 парламентариев из 190 присутствовавших, 62 высказались против, десять воздержались.

Среди проголосовавших против резолюции о приглашении российской делегации были представители Грузии, Прибалтики и Великобритании. Позднее депутаты ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации. Данный вопрос будет рассмотрен 26 июня.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию с ПАСЕ.

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