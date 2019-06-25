Захарова оценила решение Украины отозвать посла при Совете Европы

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала отзыв Украиной своего посла при Совете Европы для консультаций после решения ПАСЕ по России.

«Для консультаций, пардон, с кем? Если посол поедет в Киев, то консультироваться там не с кем. Лучше сразу в Вашингтон, хотя там могут и наподдать не столько за провал, сколько за цирк во время провала», — написала она в Facebook.

По словам Захаровой, спецоперация по недопущению России в ПАСЕ «тщательно готовилась». Как отметила дипломат, прибалтийские страны, Польша и Грузия в ходе заседания Ассамблеи поддерживали украинскую делегацию.

«И провокация в Тбилиси крупным тиражом разошлась в западных СМИ и соцсетях для создания эффекта «очередной агрессии Москвы»», — добавила она.

Ранее глава украинского МИД Павел Климкин сообщил, что Киев отзывает посла при Совете Европы после резолюции, которая даёт возможность возвращения российской делегации в организацию.

25 июня ПАСЕ приняла резолюцию с просьбой пригласить российскую делегацию к участию в июньской сессии. «За» проголосовали 118 парламентариев из 190 присутствовавших, 62 высказались против, десять воздержались.

Среди проголосовавших против резолюции о приглашении российской делегации были представители Грузии, Прибалтики и Великобритании. Позднее депутаты ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации. Данный вопрос будет рассмотрен 26 июня.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию с ПАСЕ.