В Госдуме прокомментировали предложение организовать для россиян шаттлы из Баку и Еревана

Короткая ссылка
Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне и безопасности Александр Шерин в беседе с ФАН прокомментировал предложение главы ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалвы Алавердашвили организовать из аэропортов Баку, Еревана и Трабзона бесплатные автобусы для российских туристов после решения Москвы приостановить авиасообщение с Тбилиси.
В Госдуме прокомментировали предложение организовать для россиян шаттлы из Баку и Еревана
  • Reuters

Как отметил Шерин, данное высказывание характеризует грузинский народ как неоднородный, и там есть здравомыслящие люди, настроенные миролюбиво по отношению к России.

«Они прекрасно понимают, что в Грузии есть люди, которые хотят мирно жить, трудиться и зарабатывать деньги, а есть люди, которые хотят зарабатывать иными способами», — сказал депутат.

Ранее Алавердашвили заявил, что инициатива представлена Министерству экономики страны. К обсуждению ситуации, как предполагается, подключат также МИД Грузии.

Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с Nation News рассказал, что туристические компании довольно активно выполняют указание о приостановке продажи туров в Грузию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить