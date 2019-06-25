В Госдуме прокомментировали предложение организовать для россиян шаттлы из Баку и Еревана
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Как отметил Шерин, данное высказывание характеризует грузинский народ как неоднородный, и там есть здравомыслящие люди, настроенные миролюбиво по отношению к России.
«Они прекрасно понимают, что в Грузии есть люди, которые хотят мирно жить, трудиться и зарабатывать деньги, а есть люди, которые хотят зарабатывать иными способами», — сказал депутат.
Ранее Алавердашвили заявил, что инициатива представлена Министерству экономики страны. К обсуждению ситуации, как предполагается, подключат также МИД Грузии.
Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с Nation News рассказал, что туристические компании довольно активно выполняют указание о приостановке продажи туров в Грузию.