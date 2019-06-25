В Госдуме прокомментировали предложение организовать для россиян шаттлы из Баку и Еревана

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне и безопасности Александр Шерин в беседе с ФАН прокомментировал предложение главы ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалвы Алавердашвили организовать из аэропортов Баку, Еревана и Трабзона бесплатные автобусы для российских туристов после решения Москвы приостановить авиасообщение с Тбилиси.

Как отметил Шерин, данное высказывание характеризует грузинский народ как неоднородный, и там есть здравомыслящие люди, настроенные миролюбиво по отношению к России.

«Они прекрасно понимают, что в Грузии есть люди, которые хотят мирно жить, трудиться и зарабатывать деньги, а есть люди, которые хотят зарабатывать иными способами», — сказал депутат.

Ранее Алавердашвили заявил, что инициатива представлена Министерству экономики страны. К обсуждению ситуации, как предполагается, подключат также МИД Грузии.

Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с Nation News рассказал, что туристические компании довольно активно выполняют указание о приостановке продажи туров в Грузию.