Премьер Грузии оценил ситуацию с безопасностью для туристов России

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Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе в интервью телекомпании «Имеди» заявил, что пребывание в стране безопасно для всех туристов, включая граждан России.
Премьер Грузии оценил ситуацию с безопасностью для туристов России
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«Хочу обратиться к грузинскому и международному обществу. Грузия является в Европе одной из самых безопасных стран, Тбилиси — один из самых безопасных городов», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, в Грузии безопасно «как для русских туристов, так и для всех туристов, кто приезжает».

Также Бахтадзе заявил о проведении консультаций по поводу возможности встречи его спецпредставителя Зураба Абашидзе и замминистра иностранных дел России Григория Карасина с целью обсуждения отношений двух стран.

Ранее министр экономики Грузии Натия Турнава выразила надежду на «положительное решение» вопроса с авиасообщением с Россией.

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