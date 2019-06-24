Эксперт оценил решение ПЦУ о лишении Филарета права управления епархией

Руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин прокомментировал RT лишение синодом новой Православной церкви Украины (ПЦУ) патриарха неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета (Денисенко) права управлять Киевской епархией.

«Можно сказать, что новый раскол уже произошёл, и он привёл к тому, что на территории Украины создано уже больше юрисдикций, чем это было даже при создании поместной церкви Украины. То, что произошло, является следствием продолжающегося развода и укрепления поместной церкви Украины, её крена в сторону Константинопольского патриархата и развода со старым руководством Киевского патриархата в лице патриарха Филарета», — отметил Лункин.

По словам эксперта, то, что такие события будут происходить, было понятно с самого начала.

Патриарх Филарет надеялся быть не только серым кардиналом, а даже фактическим руководителем церкви, но оказалось, что Епифаний его в этом переиграл, добавил Лункин.

«Помимо этого, все эти решения по поводу лишения права управлять Киевской епархией, которое сохранилось за Филаретом, связаны с вопросами собственности. Церковный развод порождает споры вокруг церковного имущества, которым ранее обладал Киевский патриархат, а с момента регистрации поместной церкви Епифания стала обладать именно ПЦУ. По заявлениям властей, если им можно верить, Киевского патриархата как юрлица уже нет, но патриарх Филарет решил его возродить. Получится или нет — это большой вопрос, в этой ситуации президент Зеленский предпочтёт дистанцироваться от всех церковных структур», — заключил он.

Ранее стало известно, что синод ПЦУ лишил Филарета права управления епархией.