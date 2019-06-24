Врачи диагностировали перелом рёбер у посла Сербии в Минске

Пресс-служба Министерства здравоохранения Белоруссии рассказала о состоянии здоровья посла Сербии в Минске Велько Ковачевича. Он был госпитализирован после проводов в минский аэропорт сербского президента Александра Вучича.

«Причиной госпитализации в больницу скорой медицинской помощи в Минске стал обморок, обусловленный душной и жаркой погодой. Обморок произошёл 22 июня 2019 года во время посещения Ковачевичем и другими сотрудниками посольства команды Сербии в Деревне спортсменов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «нахождение в больнице в настоящее время связано с полученной при обмороке травмой — переломом рёбер и возникшим пневмоторексом».

Ранее сообщалось, что посла Сербии в Минске Велько Ковачевича госпитализировали с подозрением на инсульт после проводов в аэропорт сербского президента Александра Вучича. Позднее в посольстве оценили состояние госпитализированного посла Сербии.