Врачи диагностировали перелом рёбер у посла Сербии в Минске

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Пресс-служба Министерства здравоохранения Белоруссии рассказала о состоянии здоровья посла Сербии в Минске Велько Ковачевича. Он был госпитализирован после проводов в минский аэропорт сербского президента Александра Вучича.
Врачи диагностировали перелом рёбер у посла Сербии в Минске
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«Причиной госпитализации в больницу скорой медицинской помощи в Минске стал обморок, обусловленный душной и жаркой погодой. Обморок произошёл 22 июня 2019 года во время посещения Ковачевичем и другими сотрудниками посольства команды Сербии в Деревне спортсменов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «нахождение в больнице в настоящее время связано с полученной при обмороке травмой — переломом рёбер и возникшим пневмоторексом». 

Ранее сообщалось, что посла Сербии в Минске Велько Ковачевича госпитализировали с подозрением на инсульт после проводов в аэропорт сербского президента Александра Вучича. Позднее в посольстве оценили состояние госпитализированного посла Сербии.

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