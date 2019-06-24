В посольстве оценили состояние госпитализированного посла Сербии в Минске

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В сербском посольстве в Минске прокомментировали состояние посла Сербии в Белоруссии Велько Ковачевича, госпитализированного после проводов в минский аэропорт сербского президента Александра Вучича.
В посольстве оценили состояние госпитализированного посла Сербии в Минске
  • © minsk.mfa.gov.rs

«Господин посол себя чувствует хорошо, он по-прежнему в больнице, сегодня будут решать, сколько времени он там задержится», — приводит РИА Новости сообщение посольства.

Он отметил, что предварительный диагноз «инсульт» не подтвердился. 

Ранее сообщалось, что посла Сербии в Минске Велько Ковачевича госпитализировали с подозрением на инсульт после проводов в аэропорт сербского президента Александра Вучича.

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