В посольстве оценили состояние госпитализированного посла Сербии в Минске

В сербском посольстве в Минске прокомментировали состояние посла Сербии в Белоруссии Велько Ковачевича, госпитализированного после проводов в минский аэропорт сербского президента Александра Вучича.

«Господин посол себя чувствует хорошо, он по-прежнему в больнице, сегодня будут решать, сколько времени он там задержится», — приводит РИА Новости сообщение посольства.

Он отметил, что предварительный диагноз «инсульт» не подтвердился.

Ранее сообщалось, что посла Сербии в Минске Велько Ковачевича госпитализировали с подозрением на инсульт после проводов в аэропорт сербского президента Александра Вучича.