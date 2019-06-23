В Госдуме оценили слова Климкина о «новой волне давления» на Россию

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Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с RT оценил заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что после 25 июня Киев начнёт «новую волну давления» на Россию на международных площадках.
В Госдуме оценили слова Климкина о «новой волне давления» на Россию
  • ©duma.gov.ru

«Новая волна давления? Стесняюсь спросить: а когда были старые? Или Климкин имеет в виду череду заявлений западных политиков, которые делались лишь для поддержания русофобских настроений в украинских элитах? За все годы своей работы Климкин зарекомендовал себя как крайне посредственный пророк и непрофессиональный дипломат», — отметил Белик.

По словам депутата, очевидно, что метод кнута в переговорах с Россией неэффективен.

«Уже назрела смена стратегии, если в целях руководства Украины действительно освобождение своих военных. Хотя лично мне кажется, что их судьба в Киеве уже давно никого не волнует, они нужны для выполнения банального политического заказа в угоду заокеанских кураторов», — заключил парламентарий.

Ранее глава МИД Украины пригрозил России «новой волной давления».

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