В Госдуме оценили слова Климкина о «новой волне давления» на Россию
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«Новая волна давления? Стесняюсь спросить: а когда были старые? Или Климкин имеет в виду череду заявлений западных политиков, которые делались лишь для поддержания русофобских настроений в украинских элитах? За все годы своей работы Климкин зарекомендовал себя как крайне посредственный пророк и непрофессиональный дипломат», — отметил Белик.
По словам депутата, очевидно, что метод кнута в переговорах с Россией неэффективен.
«Уже назрела смена стратегии, если в целях руководства Украины действительно освобождение своих военных. Хотя лично мне кажется, что их судьба в Киеве уже давно никого не волнует, они нужны для выполнения банального политического заказа в угоду заокеанских кураторов», — заключил парламентарий.
Ранее глава МИД Украины пригрозил России «новой волной давления».