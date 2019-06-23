Глава МИД Украины пригрозил России «новой волной давления»

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что после 25 июня Киев начнёт «новую волну давления» на Россию на международных площадках. Об этом информирует украинский «5 канал».

«После 25 июня Украина начнёт новую волну давления на Россию на международных площадках», — сказал Климкин.

По его словам, это произойдёт, если российская сторона до вторника, 25 июня, не предоставит Международному трибуналу ООН по морскому праву «отчёт об освобождении военнопленных украинских моряков».

Ранее Климкин заявил, что Киев 1 июня направил всем главам внешнеполитических ведомств «из стран друзей и партнёров» обращение с просьбой о давлении на Россию.