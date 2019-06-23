Москалькова взяла на контроль ситуацию с правами россиян в Грузии

Короткая ссылка
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова взяла на особый контроль ситуацию с правами россиян в Грузии. Об этом информирует пресс-служба российского омбудсмена.
Москалькова взяла на контроль ситуацию с правами россиян в Грузии
  • РИА Новости

«К нам обращений не поступало, но в связи со сложной ситуацией тема взята на особый контроль», — цитирует ТАСС аппарат омбудсмена.

Ранее Москалькова призвала грузинского омбудсмена Нино Ломджарию обеспечить защиту прав россиян в Грузии.

Российский президент Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля осуществлять воздушные перевозки граждан в Грузию.

Проректор РАНХиГС Андрей Марголин в беседе с ФАН оценил возможные последствия приостановки турпотока в Грузию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить