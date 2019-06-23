Москалькова взяла на контроль ситуацию с правами россиян в Грузии

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова взяла на особый контроль ситуацию с правами россиян в Грузии. Об этом информирует пресс-служба российского омбудсмена.

«К нам обращений не поступало, но в связи со сложной ситуацией тема взята на особый контроль», — цитирует ТАСС аппарат омбудсмена.

Ранее Москалькова призвала грузинского омбудсмена Нино Ломджарию обеспечить защиту прав россиян в Грузии.

Российский президент Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля осуществлять воздушные перевозки граждан в Грузию.

Проректор РАНХиГС Андрей Марголин в беседе с ФАН оценил возможные последствия приостановки турпотока в Грузию.