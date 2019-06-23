Москалькова взяла на контроль ситуацию с правами россиян в Грузии
- РИА Новости
«К нам обращений не поступало, но в связи со сложной ситуацией тема взята на особый контроль», — цитирует ТАСС аппарат омбудсмена.
Ранее Москалькова призвала грузинского омбудсмена Нино Ломджарию обеспечить защиту прав россиян в Грузии.
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Проректор РАНХиГС Андрей Марголин в беседе с ФАН оценил возможные последствия приостановки турпотока в Грузию.