В Госдуме оценили обвинение в адрес властей Украины по ситуации в Донбассе

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин прокомментировал RT заявление украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», в котором нынешние власти страны обвиняются в отсутствии шагов по мирному урегулированию ситуации в Донбассе.

«Безусловно, заявления, которые делают политические партии в этот период, носят предвыборный характер. И «Оппозиционная платформа — За жизнь» не свободна от этого. Как мы знаем, оппозиционный блок — остатки бывшей Партии регионов, которая представляла, и не очень удачно, восточную часть Украины. У них есть основания для определённого разочарования первыми шагами президента Зеленского», — считает Затулин.

Он также отметил, что на Украине складывается очень хаотичная ситуация, и, делая подобные заявления, «Оппозиционная платформа — За жизнь» борется за своего избирателя.

«Безусловно, руководство партии нужно поддерживать, когда они выступают за мир на Донбассе и за отношения с Россией. Но преувеличивать и приукрашивать их действия и цели не стоит, как и думать, что они полностью совпадают с нашими», — сказал он.

Ранее украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» опубликовала заявление, в котором обвинила нынешние власти страны в отсутствии шагов по мирному урегулированию ситуации в Донбассе.

В партии подчёркивают, что для прекращения войны недостаточно красивых заявлений и фраз.