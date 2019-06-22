Кадыров рассказал о влиянии «антироссийских политиканов» в Грузии

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале прокомментировал внутриполитическую ситуацию в Грузии.

«С большой тревогой слежу за событиями в Грузии. Хочу напомнить, что от Грозного до Тбилиси — всего 200 км... Наши народы связаны вековыми узами — узами дружбы и единства», — написал он.

Кадыров отметил, что за последние годы в Тбилиси появились «взращенные в США и на Западе политики», основная задача которых, по словам главы Чечни, заключается в том, чтобы превратить «Грузию и Россию в злейших врагов».

«События последних дней свидетельствуют, что в Грузии ещё сильно влияние антироссийских политиканов... Власти Грузии не обеспечили безопасность и возможность нормальной работы депутатам Госдумы. Подогреваемые Западом силы организовали беспорядки в Тбилиси», — добавил Кадыров.

В заключение он выразил надежду на то, что в скором времени «здоровые силы грузинского общества» смогут стать «хозяевами своего отечества».

Ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин также оценил происходящие в Грузии события, отметив, что в прошлом году страну посетили 2 млн российских туристов.

По его словам, это принесло Тбилиси более $3,5 млрд, что составляет примерно 10% ВВП страны.