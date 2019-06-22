В Госдуме оценили высказывание Зеленского о войне

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Анна Лушникова
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что власти страны должны сделать всё, чтобы война не стала «привычным явлением жизни» для следующих поколений.
В Госдуме оценили высказывание Зеленского о войне
  • © State Duma Russia
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«Президент Зеленский мог бы сегодня же издать указ для ВСУ прекратить обстрелы мирного населения в честь памяти воинов, которые погибли, освобождая в том числе и Украину. Мог бы вернуться к Минским соглашениям, нормандскому формату. Тогда его бы поняли как внутри страны, так и во всём мире», — считает депутат.

Ранее Зеленский заявил, что власти должны сделать всё, чтобы война не стала «привычным явлением жизни» для следующих поколений украинцев.

По словам украинского президента, «Вторая мировая война ворвалась в наш дом и с тех пор охватила всю территорию Украины».

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