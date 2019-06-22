В Совфеде прокомментировали туристическую ситуацию в Грузии

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Анна Лушникова
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в разговоре с RT ситуацию с российским запретом на авиаперевозки в Грузию.
В Совфеде прокомментировали туристическую ситуацию в Грузии
  • РИА Новости

«Конечно, эта ситуация скажется на туристической отрасли в Грузии. Всё зависит от того, как долго будут продолжаться протестные акции и какой характер они будут носить. Безусловно, это приведёт к снижению туристического потока из России. Президент Владимир Путин принял абсолютно верное решение ограничить поездки россиян в Грузию из-за сложившейся ситуации, его можно только поддержать. Нельзя рисковать жизнью людей и не предупреждать их», — считает сенатор.

По его словам, граждане других стран, с учётом нестабильной ситуации, возможно, тоже откажутся от поездок в страну.

«Я считаю, что происходящее в Грузии сейчас носит возмутительный характер. Нельзя было допускать подобных инцидентов», — заключил Цеков.

Ранее Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию.

Позже в Кремле сообщили, что запрет на авиаперелёты будет действовать до тех пор, пока ситуация с безопасностью российских граждан в Грузии не будет взята под контроль. 

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