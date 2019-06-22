Президент Грузии обсудила протесты с послами западных стран

Президент Грузии Саломе Зурабишвили провела встречу с исполняющим обязанности посла США и руководителем представительства ЕС, послами Германии, Британии, Франции, Италии, Нидерландов, Польши, Болгарии, Эстонии и Литвы. Об этом сообщили в администрации президента.

«На встрече президент заявила, что для стабилизации ситуации она готова сотрудничать со всеми политическими силами, у которых нет призывов к дестабилизации», — приводит РИА Новости сообщение.

По словам Зурабишвили, «исходя из созданной в регионе ситуации, Грузия является очагом стабильности».

«Следовательно, нетрудно догадаться, кому выгодны напряженное развитие событий и дестабилизация», — добавила грузинский президент.

Ранее Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси заявила о заинтересованности России в «расколе страны».

В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал русофобской провокацией происходящее в Тбилиси.