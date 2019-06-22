Президент Грузии обсудила протесты с послами западных стран

Короткая ссылка
Президент Грузии Саломе Зурабишвили провела встречу с исполняющим обязанности посла США и руководителем представительства ЕС, послами Германии, Британии, Франции, Италии, Нидерландов, Польши, Болгарии, Эстонии и Литвы. Об этом сообщили в администрации президента.

«На встрече президент заявила, что для стабилизации ситуации она готова сотрудничать со всеми политическими силами, у которых нет призывов к дестабилизации», — приводит РИА Новости сообщение.

По словам Зурабишвили, «исходя из созданной в регионе ситуации, Грузия является очагом стабильности».

«Следовательно, нетрудно догадаться, кому выгодны напряженное развитие событий и дестабилизация», — добавила грузинский президент.

Ранее Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси заявила о заинтересованности России в «расколе страны».

В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал русофобской провокацией происходящее в Тбилиси.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить