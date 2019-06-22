КПП в Северной Осетии на границе с Грузией работает в штатном режиме

В пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Северной Осетии сообщили, что пункт пропуска «Верхний Ларс» в Северной Осетии на границе с Грузией работает в штатном режиме.

«Пункт пропуска «Верхний Ларс» работает в штатном режиме, очередей на въезд или выезд нет. Серьёзного скопления грузового транспорта не наблюдается», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее российский лидер Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля осуществлять воздушные перевозки граждан в Грузию.

Данное решение было принято после того, как 20 июня в Тбилиси прошли акции протеста. Волнения в столице Грузии начались с того, что грузинская оппозиция и радикалы сорвали заседание Межпарламентской ассамблеи православия в связи с тем, что депутат Госдумы Сергей Гаврилов, возглавляющий данную организацию, сидел в кресле главы законодательного органа во время мероприятия.

Согласно последним данным, за два дня акций протеста в Тбилиси задержали более 300 человек.