Специального корреспондента газеты «Коммерсантъ» не пустили в Грузию
- Reuters
Отмечается, что журналист прилетел в аэропорт Тбилиси из Москвы в пятницу, 21 июня.
«Его остановили на пограничном контроле, забрали паспорт и спустя три часа ожидания заявили, что он отправится обратно ближайшим рейсом», — рассказали в «Коммерсанте».
При этом сотрудники пограничной полиции отказались объяснить причину данного решения.
В четверг, 20 июня, в Тбилиси прошли акции протеста. Впоследствии протесты переросли в антиправительственные демонстрации и столкновения с полицией.
По последним данным, пострадали по меньшей мере 240 человек, в том числе 80 полицейских. При этом среди раненых множество представителей средств массовой информации.
Подробнее — в материале RT.