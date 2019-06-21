Специального корреспондента газеты «Коммерсантъ» не пустили в Грузию

Специального корреспондента издания «Коммерсантъ» Владимира Соловьёва не пустили на территорию Грузии. Об этом сообщается на сайте издания.

Отмечается, что журналист прилетел в аэропорт Тбилиси из Москвы в пятницу, 21 июня.

«Его остановили на пограничном контроле, забрали паспорт и спустя три часа ожидания заявили, что он отправится обратно ближайшим рейсом», — рассказали в «Коммерсанте».

При этом сотрудники пограничной полиции отказались объяснить причину данного решения.

В четверг, 20 июня, в Тбилиси прошли акции протеста. Впоследствии протесты переросли в антиправительственные демонстрации и столкновения с полицией.

По последним данным, пострадали по меньшей мере 240 человек, в том числе 80 полицейских. При этом среди раненых множество представителей средств массовой информации.

Подробнее — в материале RT.