В администрации Зеленского ответили на обвинения в давлении на судей
- © Serg Glovny/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на заместителя главы администрации Руслана Рябошапку.
«Это абсолютная глупость. Мы ж не идиоты, чтобы звонить судьям... За свои слова он (Ткачук. — RT) должен ответить. За эту ложь, которую он распространяет против президента и его команды. Он за это ответит. Естественно, в судебном порядке», — сказал он.
По мнению Рябошапки, заявление Ткачука является ответом ряда заинтересованных лиц в судебной системе на инициативу Зеленского пересмотреть результаты судебной реформы.
Ранее Ткачук обвинил администрацию Зеленского в незаконном давлении на членов Совета судей Украины.
14 июня Зеленский принял решение о создании экспертной группы, которая займётся оценкой результатов проведённой судебной реформы в стране.