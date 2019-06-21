В Одессе появились билборды с заявлением кандидата в депутаты о Донбассе

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В Одессе появились рекламные билборды с изображением кандидата в депутаты от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Ильи Кивы и его заявлением о расстреле автобусов, следующих в Донбасс и из него.
В Одессе появились билборды с заявлением кандидата в депутаты о Донбассе
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Об этом сообщает интернет-издание «Таймер».

Отмечается, что в прошлом он предлагал расстреливать автобусы, следовавшие в Донецк и из него.

«Была бы моя воля, я бы расстреливал автобусы Донецк — Киев и Киев — Донецк», — говорится на билбордах.

По информации издания, высказывание Кивы датируется 2015 годом.

В «Оппозиционной платформе — За жизнь» эти действия назвали чёрным пиаром против партии.

«Глубоко убеждён в умышленном противоправном и провокационном характере совершённых действий, порочащих имя и репутацию политической силы, к которой я принадлежу», — указал представитель фракции, депутат Верховной рады Украины из Одессы Николай Скорик.

Ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Василий Нимченко заявил, что Киеву необходимо искать формат переговоров с неподконтрольными республиками Донбасса, чтобы урегулировать конфликт в регионе.

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