В Одессе появились билборды с заявлением кандидата в депутаты о Донбассе
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Об этом сообщает интернет-издание «Таймер».
Отмечается, что в прошлом он предлагал расстреливать автобусы, следовавшие в Донецк и из него.
«Была бы моя воля, я бы расстреливал автобусы Донецк — Киев и Киев — Донецк», — говорится на билбордах.
По информации издания, высказывание Кивы датируется 2015 годом.
В «Оппозиционной платформе — За жизнь» эти действия назвали чёрным пиаром против партии.
«Глубоко убеждён в умышленном противоправном и провокационном характере совершённых действий, порочащих имя и репутацию политической силы, к которой я принадлежу», — указал представитель фракции, депутат Верховной рады Украины из Одессы Николай Скорик.
Ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Василий Нимченко заявил, что Киеву необходимо искать формат переговоров с неподконтрольными республиками Донбасса, чтобы урегулировать конфликт в регионе.