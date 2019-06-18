В Раде призвали Киев вести диалог с Донбассом

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Василий Нимченко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Киеву необходимо искать формат переговоров с неподконтрольными республиками Донбасса, чтобы урегулировать конфликт в регионе.

«С ними надо разговаривать, находить стол переговоров. Суть в переговорных процессах, в дипломатии: идти к людям по ту сторону противовеса, это наши люди, их там четыре миллиона… Надо идти и вести с ними переговоры», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что «это один из путей по установлению мира, по открытию фарватера, по которому нужно идти».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не готов на прямой диалог с Донецком и Луганском.