Путин обсудил с Совбезом России ситуацию в Грузии

Российский президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ситуацию в Грузии, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Спровоцированная экстремистскими элементами русофобская провокация в отношении российских парламентариев была расценена как очень опасное проявление», — приводит его слова РИА Новости.

Песков проинформировал, что Министерству иностранных дел было рекомендовано «предупредить российских граждан, в том числе туристов, направляющихся или находящихся в Грузии, о возможной опасности в связи с действиями экстремистских элементов».

Ранее в Кремле назвали происходящее в Тбилиси русофобской провокацией.

В МИД России высказали мнение, что представители грузинской оппозиции использовали визит российской делегации на Межпарламентскую ассамблею православия в качестве повода для беспорядков.