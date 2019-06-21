Молдавия попросила США возобновить финансовую поддержку

Глава МИД Молдавии Николай Попеску заявил, что новое правительство страны договорилось с партнёрами в США о возобновлении финансовой поддержки от Вашингтона.

«Просил США возобновить проекты финансовой поддержки... Мы договорились с нашими американскими партнёрами совместно разблокировать ситуацию, чтобы как можно скорее снизить уровень коррупции и разблокировать финансовую помощь», — цитирует Попеску ТАСС.

По его словам, переговоры с Вашингтоном были ранее приостановлены из-за высокого уровня коррупции в Молдавии.

Попеску отметил, что в настоящее время есть возможность возобновить материальную помощь в рамках программы «Вызовы тысячелетия» и при содействии Агентства США по международному развитию (USAID).

При этом глава МИД Молдавии выразил мнение, что стране следует отказаться от помощи других стран.

Ранее Госдепартамент США приветствовал решение об отставке правительства Павла Филипа в Молдавии.