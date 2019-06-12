МИД Молдавии отозвал своего посла в США для консультаций

Глава МИД Молдавии Николай Попеску вызвал в Кишинёв посла республики в США Кристину Балан, чтобы провести с ней консультации после того, как дипломат начала представлять интересы Демократической партии.

«Это связано с деятельностью Кристины Балан, которая информировала власти США с позиции Демократической партии. Это недопустимо, поскольку молдавские дипломаты должны представлять страну, а не отдельные партии», — сказал министр журналистам. Его слова приводит РИА Новости.

Как отмечается, ранее местный телеканал опубликовал текст документа, который, по сообщениям СМИ, распространялся через посольство США в Молдавии и являлся обращением Демократической партии.