МИД Молдавии отозвал своего посла в США для консультаций

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Глава МИД Молдавии Николай Попеску вызвал в Кишинёв посла республики в США Кристину Балан, чтобы провести с ней консультации после того, как дипломат начала представлять интересы Демократической партии.
МИД Молдавии отозвал своего посла в США для консультаций
  • Reuters

«Это связано с деятельностью Кристины Балан, которая информировала власти США с позиции Демократической партии. Это недопустимо, поскольку молдавские дипломаты должны представлять страну, а не отдельные партии», — сказал министр журналистам. Его слова приводит РИА Новости.

Как отмечается, ранее местный телеканал опубликовал текст документа, который, по сообщениям СМИ, распространялся через посольство США в Молдавии и являлся обращением Демократической партии.

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