Эксперт прокомментировал иск ВЭБ к Украине
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«Подобные действия ВЭБ являются закономерным следствием того, что предпринимали на протяжении длительного времени украинские власти, которые накладывали определённые ограничения и санкции на российские «дочки», находящиеся в юрисдикции Украины», — заявил эксперт.
По его словам, это и следствие множества судебных разбирательств, которые велись в Киеве.
Как считает Скрябин, шанс на успех довольно высокий.
В мае Верховный суд Украины отказался арестовать имущество «дочек» российских банков.
В конце февраля ВТБ подтвердил убыток в 17,3 млрд рублей от потери украинского дочернего банка. Соответствующая информация опубликована в отчётности банка по МСФО.