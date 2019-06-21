Эксперт прокомментировал иск ВЭБ к Украине

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Адвокат по международным делам юридической фирмы «Скрябин и партнёры» Денис Скрябин в беседе с радио Sputnik прокомментировал сообщение о том, что ВЭБ.РФ подал иск в арбитражный институт Стокгольмской торговой палаты с требованием возместить убытки от потери дочернего банка на Украине.
Эксперт прокомментировал иск ВЭБ к Украине
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«Подобные действия ВЭБ являются закономерным следствием того, что предпринимали на протяжении длительного времени украинские власти, которые накладывали определённые ограничения и санкции на российские «дочки», находящиеся в юрисдикции Украины», — заявил эксперт.

По его словам, это и следствие множества судебных разбирательств, которые велись в Киеве.

Как считает Скрябин, шанс на успех довольно высокий.

В мае Верховный суд Украины отказался арестовать имущество «дочек» российских банков.

В конце февраля ВТБ подтвердил убыток в 17,3 млрд рублей от потери украинского дочернего банка. Соответствующая информация опубликована в отчётности банка по МСФО.

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