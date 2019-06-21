ВЭБ подал иск к Украине в арбитражный суд Стокгольма

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ВЭБ.РФ подал иск в арбитражный институт Стокгольмской торговой палаты с требованием возместить убытки от потери дочернего банка на Украине. Об этом сообщила пресс-служба корпорации.
ВЭБ подал иск к Украине в арбитражный суд Стокгольма
  • © ВЭБ.РФ

«Государственная корпорация ВЭБ.РФ обратилась... с иском к Украине из-за нарушения ею положений Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством России о поощрении и взаимной защите инвестиций 1998 года», — говорится в пресс-релизе, который приводит ТАСС.

В корпорации напомнили, что власти Украины за несколько лет нарушили все обязательства по соглашению.

«Мы убеждены, что состав арбитража под эгидой Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма поддержит нашу позицию и ВЭБ взыщет с Украины все причинённые банку убытки», — цитирует агентство старшего вице-президента правового блока ВЭБ.РФ Игоря Краснова.

В мае Верховный суд Украины отказался арестовать имущество «дочек» российских банков.

В конце февраля ВТБ подтвердил убыток в 17,3 млрд рублей от потери украинского дочернего банка. Соответствующая информация опубликована в отчётности банка по МСФО. 

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