ВС Украины отказался арестовать имущество «дочек» российских банков

Короткая ссылка
Верховный суд Украины отклонил жалобу частного исполнителя и оставил без изменений определения Апелляционного суда Киева, которыми был снят арест с имущества «дочек» российских банков — Сбербанка, ВТБ и «ПРОМИНВЕСТБАНКА».
ВС Украины отказался арестовать имущество «дочек» российских банков
  • РИА Новости

Как передаёт Интерфакс-Украина, соответствующие постановления ВС опубликованы в Едином реестре судебных решений.

В сентябре 2018 года суд наложил арест на акции украинских «дочек» российских госбанков по иску компаний бизнесмена Игоря Коломойского в рамках исполнения решения арбитража о взыскании с России компенсации за активы в Крыму. Те в свою очередь обжаловали данное решение.

Юрист Валерий Ванин в беседе с RT прокомментировал ситуацию.

В декабре сообщалось о снятии ареста с имущества кредитных учреждений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить