ВС Украины отказался арестовать имущество «дочек» российских банков

Верховный суд Украины отклонил жалобу частного исполнителя и оставил без изменений определения Апелляционного суда Киева, которыми был снят арест с имущества «дочек» российских банков — Сбербанка, ВТБ и «ПРОМИНВЕСТБАНКА».

Как передаёт Интерфакс-Украина, соответствующие постановления ВС опубликованы в Едином реестре судебных решений.

В сентябре 2018 года суд наложил арест на акции украинских «дочек» российских госбанков по иску компаний бизнесмена Игоря Коломойского в рамках исполнения решения арбитража о взыскании с России компенсации за активы в Крыму. Те в свою очередь обжаловали данное решение.

Юрист Валерий Ванин в беседе с RT прокомментировал ситуацию.

В декабре сообщалось о снятии ареста с имущества кредитных учреждений.