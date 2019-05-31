ВС Украины отказался арестовать имущество «дочек» российских банков
- РИА Новости
Как передаёт Интерфакс-Украина, соответствующие постановления ВС опубликованы в Едином реестре судебных решений.
В сентябре 2018 года суд наложил арест на акции украинских «дочек» российских госбанков по иску компаний бизнесмена Игоря Коломойского в рамках исполнения решения арбитража о взыскании с России компенсации за активы в Крыму. Те в свою очередь обжаловали данное решение.
Юрист Валерий Ванин в беседе с RT прокомментировал ситуацию.
В декабре сообщалось о снятии ареста с имущества кредитных учреждений.