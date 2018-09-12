Юрист оценил постановление суда Киева арестовать акции украинских «дочек» ВТБ и Сбербанка
- РИА Новости
Апелляционный суд Киева арестовал акции по иску ряда предприятий бизнесмена Игоря Коломойского в рамках исполнения решения арбитражного суда Гааги о взыскании с России компенсации за имущество в Крыму.
«В данном случае приводилось в исполнение решение Гаагского арбитражного суда. Оно было вынесено на основании соглашения между Россией и Украиной о взаимной защите инвестиций. По нему наша страна обязалась защищать инвестиции Украины на территории России, но Крым на тот момент не являлся её частью», — отметил Ванин.
Он добавил, что для подачи таких исков нужно признать Крым российским, что украинская сторона не делает.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.