Юрист оценил постановление суда Киева арестовать акции украинских «дочек» ВТБ и Сбербанка

Юрист-международник почётный адвокат России Валерий Ванин прокомментировал в беседе с RT постановление киевского суда об аресте акций украинских «дочек» ВТБ, Сбербанка и Проминвестбанка.

Апелляционный суд Киева арестовал акции по иску ряда предприятий бизнесмена Игоря Коломойского в рамках исполнения решения арбитражного суда Гааги о взыскании с России компенсации за имущество в Крыму.

«В данном случае приводилось в исполнение решение Гаагского арбитражного суда. Оно было вынесено на основании соглашения между Россией и Украиной о взаимной защите инвестиций. По нему наша страна обязалась защищать инвестиции Украины на территории России, но Крым на тот момент не являлся её частью», — отметил Ванин.

Он добавил, что для подачи таких исков нужно признать Крым российским, что украинская сторона не делает.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.