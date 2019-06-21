«Белнефтехим»: поступающая по «Дружбе» нефть соответствует стандарту

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Качество нефти, поступающей из России в Белоруссию по трубопроводу «Дружба», соответствует принятым стандартам. Об этом сообщили в концерне «Белнефтехим».
«Белнефтехим»: поступающая по «Дружбе» нефть соответствует стандарту
  • © Егор Еремов
  • РИА Новости

«В настоящее время анализы, проведённые аккредитованной лабораторией, регистрируют параметры качества нефти в рамках стандарта», — говорится в сообщении пресс-службы на сайте концерна.

В компании подчеркнули, что белорусская сторона продолжает контролировать качество поступающего из России сырья по всем участкам нефтепровода.

Полную очистку «Дружбы» планируется завершить к середине августа.

По оценкам белорусского концерна, в трубопроводах на территории страны остаётся около 620 тыс. тонн загрязнённой нефти.

Ранее в польской компании Orlen заявили, что потребуют от российских поставщиков компенсации за грязную нефть.

В рамках уголовного дела о загрязнении нефти в «Дружбе» в Самаре были арестованы шесть человек.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию вокруг транзита нефти по трубопроводу.

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