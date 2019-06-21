«Белнефтехим»: поступающая по «Дружбе» нефть соответствует стандарту
- © Егор Еремов
- РИА Новости
«В настоящее время анализы, проведённые аккредитованной лабораторией, регистрируют параметры качества нефти в рамках стандарта», — говорится в сообщении пресс-службы на сайте концерна.
В компании подчеркнули, что белорусская сторона продолжает контролировать качество поступающего из России сырья по всем участкам нефтепровода.
Полную очистку «Дружбы» планируется завершить к середине августа.
По оценкам белорусского концерна, в трубопроводах на территории страны остаётся около 620 тыс. тонн загрязнённой нефти.
Ранее в польской компании Orlen заявили, что потребуют от российских поставщиков компенсации за грязную нефть.
В рамках уголовного дела о загрязнении нефти в «Дружбе» в Самаре были арестованы шесть человек.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию вокруг транзита нефти по трубопроводу.