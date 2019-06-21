Суд разрешил Саакашвили принимать участие в выборах в Раду

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Печерский районный суд Киева разрешил экс-президенту Грузии и бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили принимать участие в досрочных выборах в Верховную раду.
Суд разрешил Саакашвили принимать участие в выборах в Раду
  • РИА Новости

Об этом Саакашвили сообщил в Facebook.

«Суд вынес справедливое решение о моей возможности участвовать в парламентских выборах!» — написал он.

13 июня стало известно, что Саакашвили возглавил список партии «Движение новых сил» на парламентских выборах.

Ранее представитель украинского президента в Конституционном суде Фёдор Вениславский, комментируя решение Конституционного суда Украины, заявил, что внеочередные выборы в Верховную раду пройдут 21 июля, как и предполагалось.

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