Суд разрешил Саакашвили принимать участие в выборах в Раду
- РИА Новости
Об этом Саакашвили сообщил в Facebook.
«Суд вынес справедливое решение о моей возможности участвовать в парламентских выборах!» — написал он.
13 июня стало известно, что Саакашвили возглавил список партии «Движение новых сил» на парламентских выборах.
Ранее представитель украинского президента в Конституционном суде Фёдор Вениславский, комментируя решение Конституционного суда Украины, заявил, что внеочередные выборы в Верховную раду пройдут 21 июля, как и предполагалось.