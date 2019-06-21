Мексика выделит Сальвадору $30 млн для борьбы с миграцией

Глава мексиканского МИД Марсело Эбрард заявил о планах Мексики выделить Сальвадору $30 млн для борьбы с миграцией.

«Мы начинаем с выделения напрямую более чем $30 млн в рамках программы, которая предполагает более чем $100 млн без политических, экономических, финансовых условий, потому что мы – братские народы», — цитирует РИА Новости Эбрарда.

7 июня американский лидер Дональд Трамп заявил, что решение о введении новых пошлин на товары из Мексики на фоне нелегальной миграции и контрабанды наркотиков станет целесообразным шагом.

После этого президент США сообщил о достижении соглашения с Мексикой по пошлинам и миграции.