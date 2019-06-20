Лукашевич напомнил о нерасследованных убийствах журналистов на Украине
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«В момент, когда они 17 июня 2014 года снимали репортаж о событиях вблизи луганского посёлка Металлист, по ним с украинских позиций был открыт прицельный миномётный огонь», — цитирует Лукашевича РИА Новости.
По его словам, Киев не обеспечил надлежащего расследования рассматриваемого преступления, так же как и ему подобных (например, убийства оператора Первого канала Анатолия Кляна).
«Призываем представителя ОБСЕ по свободе СМИ постоянно держать в фокусе внимания тему преследований журналистов и расследований совершённых против них преступлений», — добавил Лукашевич.
Ранее сообщалось, что украинский журналист Вадим Комаров, которого в начале мая избили неизвестные в Черкассах, умер, не выходя из комы.
17 июня в Луганске отрыли памятник Игорю Корнелюку и Антону Волошину, погибшим в Донбассе пять лет назад.
Оба были награждены орденами Мужества посмертно.
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