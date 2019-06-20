Лукашевич напомнил о нерасследованных убийствах журналистов на Украине

Короткая ссылка
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич прокомментировал ситуацию вокруг нерасследованных убийств представителей СМИ на Украине, в частности журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина.
Лукашевич напомнил о нерасследованных убийствах журналистов на Украине
  • © постоянное представительство России при ОБСЕ

«В момент, когда они 17 июня 2014 года снимали репортаж о событиях вблизи луганского посёлка Металлист, по ним с украинских позиций был открыт прицельный миномётный огонь», — цитирует Лукашевича РИА Новости.

По его словам, Киев не обеспечил надлежащего расследования рассматриваемого преступления, так же как и ему подобных (например, убийства оператора Первого канала Анатолия Кляна).

«Призываем представителя ОБСЕ по свободе СМИ постоянно держать в фокусе внимания тему преследований журналистов и расследований совершённых против них преступлений», — добавил Лукашевич.

Ранее сообщалось, что украинский журналист Вадим Комаров, которого в начале мая избили неизвестные в Черкассах, умер, не выходя из комы

17 июня в Луганске отрыли памятник Игорю Корнелюку и Антону Волошину, погибшим в Донбассе пять лет назад.

Оба были награждены орденами Мужества посмертно.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
Иван и серый волк
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить