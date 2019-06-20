Лукашевич напомнил о нерасследованных убийствах журналистов на Украине

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич прокомментировал ситуацию вокруг нерасследованных убийств представителей СМИ на Украине, в частности журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина.

«В момент, когда они 17 июня 2014 года снимали репортаж о событиях вблизи луганского посёлка Металлист, по ним с украинских позиций был открыт прицельный миномётный огонь», — цитирует Лукашевича РИА Новости.

По его словам, Киев не обеспечил надлежащего расследования рассматриваемого преступления, так же как и ему подобных (например, убийства оператора Первого канала Анатолия Кляна).

«Призываем представителя ОБСЕ по свободе СМИ постоянно держать в фокусе внимания тему преследований журналистов и расследований совершённых против них преступлений», — добавил Лукашевич.

Ранее сообщалось, что украинский журналист Вадим Комаров, которого в начале мая избили неизвестные в Черкассах, умер, не выходя из комы.

17 июня в Луганске отрыли памятник Игорю Корнелюку и Антону Волошину, погибшим в Донбассе пять лет назад.

Оба были награждены орденами Мужества посмертно.