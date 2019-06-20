Эксперт оценил решение Филарета о восстановлении Киевского патриархата

Политолог Иван Мезюхо прокомментировал RT заявление лидера неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета (Денисенко) о том, что поместный собор отменил решение о ликвидации возглавляемой им церковной структуры и юридически утвердил её существование.

«Складывается безумная ситуация, при которой одна неканоническая православная организация обвиняет в незаконности другую. Изначально было понятно, что вся история с константинопольским томосом закончится ещё большим расколом православия на Украине», — отметил Мезюхо.

По словам эксперта, для Филарета крайне важны финансовая самостоятельность и личное управление «церковной кассой».

«Ещё раньше было очевидно, что патриарх Филарет, как человек с крайне высокими амбициями, не согласится с ролью почётного предстоятеля... Он привык быть первым и желает таковым оставаться. В результате всей этой истории церковный раскол на Украине ещё более обострится», — заключил политолог.

Ранее Филарет заявил об отделении его структуры от новой церкви Украины.