Эксперт оценил решение Филарета о восстановлении Киевского патриархата
- РИА Новости
«Складывается безумная ситуация, при которой одна неканоническая православная организация обвиняет в незаконности другую. Изначально было понятно, что вся история с константинопольским томосом закончится ещё большим расколом православия на Украине», — отметил Мезюхо.
По словам эксперта, для Филарета крайне важны финансовая самостоятельность и личное управление «церковной кассой».
«Ещё раньше было очевидно, что патриарх Филарет, как человек с крайне высокими амбициями, не согласится с ролью почётного предстоятеля... Он привык быть первым и желает таковым оставаться. В результате всей этой истории церковный раскол на Украине ещё более обострится», — заключил политолог.
Ранее Филарет заявил об отделении его структуры от новой церкви Украины.