Зеленский подписал первый закон

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал первый закон, который касается отпуска усыновителей.
Зеленский подписал первый закон
  • © администрация президента Украины

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Глава администрации президента Андрей Богдан обратился к Зеленскому: «Господин президент, позвольте вас попросить подписать первый закон в своей жизни».

Зеленский уточнил: «Первый закон?» Президент получил утвердительный ответ.

Ранее представитель партии «Слуга народа» Ирина Верещук заявила, что новый лидер Украины Владимир Зеленский добился положительных изменений в стране за первый месяц президентства.

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