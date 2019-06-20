В Раде осудили призыв Макрона не допустить выхода России из ПАСЕ
«Ошеломляет смена риторики наших западных партнёров, в отдельности касательно необходимости возвращения российской делегации... Европейские страны им пытаются раскрыть объятия под эгидой того, что «как же так, мы будем без России, которая не выполняет ни одной резолюции ПАСЕ», — заявила Геращенко в ходе заседания Рады.
Она отметила, что белорусскую делегацию не принимают в Совет Европы из-за разрешённой в стране смертной казни, а России разрешили вернуться в ПАСЕ, несмотря на конфликт в Донбассе.
В Раде также выразили готовность продолжать защищать принципы ПАСЕ, которые основаны на уважении прав человека.
Ранее Макрон по итогам встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским заявил, что следует избежать выхода России из ПАСЕ из-за возможных негативных последствий как для российских граждан, так и для всех, кто «видит в СЕ средство защиты своих прав».