В Раде осудили призыв Макрона не допустить выхода России из ПАСЕ

Заместитель председателя Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что Украину «ошеломляет» смена риторики Запада после призыва президента Франции Эммануэля Макрона не допустить выхода России из ПАСЕ.

«Ошеломляет смена риторики наших западных партнёров, в отдельности касательно необходимости возвращения российской делегации... Европейские страны им пытаются раскрыть объятия под эгидой того, что «как же так, мы будем без России, которая не выполняет ни одной резолюции ПАСЕ», — заявила Геращенко в ходе заседания Рады.

Она отметила, что белорусскую делегацию не принимают в Совет Европы из-за разрешённой в стране смертной казни, а России разрешили вернуться в ПАСЕ, несмотря на конфликт в Донбассе.

В Раде также выразили готовность продолжать защищать принципы ПАСЕ, которые основаны на уважении прав человека.

Ранее Макрон по итогам встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским заявил, что следует избежать выхода России из ПАСЕ из-за возможных негативных последствий как для российских граждан, так и для всех, кто «видит в СЕ средство защиты своих прав».