Депутат оценил слова Порошенко о возможном отказе Киева от прав на Крым

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Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко, который допустил, что новые власти страны могут отказаться от претензий на Крым и признать его российским в обмен на решение конфликта в Донбассе.
Депутат оценил слова Порошенко о возможном отказе Киева от прав на Крым
  • Reuters

«У Порошенко фантомные терзания о потерянной власти. А сейчас путь в Раду приходится выгрызать по живому, обвинять во всём команду нового президента, стращать народ потерей Крыма, который и без украинского согласия навсегда приобрёл российский статус. Если говорить о войне в Донбассе, у Порошенко было достаточно возможностей её закончить», — отметил Бальбек.

Ранее Порошенко допустил отказ Киева от претензий на Крым.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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