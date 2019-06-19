Депутат оценил слова Порошенко о возможном отказе Киева от прав на Крым

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко, который допустил, что новые власти страны могут отказаться от претензий на Крым и признать его российским в обмен на решение конфликта в Донбассе.

«У Порошенко фантомные терзания о потерянной власти. А сейчас путь в Раду приходится выгрызать по живому, обвинять во всём команду нового президента, стращать народ потерей Крыма, который и без украинского согласия навсегда приобрёл российский статус. Если говорить о войне в Донбассе, у Порошенко было достаточно возможностей её закончить», — отметил Бальбек.

Ранее Порошенко допустил отказ Киева от претензий на Крым.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.