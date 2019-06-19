Депутат оценил слова Порошенко о возможном отказе Киева от прав на Крым
- Reuters
«У Порошенко фантомные терзания о потерянной власти. А сейчас путь в Раду приходится выгрызать по живому, обвинять во всём команду нового президента, стращать народ потерей Крыма, который и без украинского согласия навсегда приобрёл российский статус. Если говорить о войне в Донбассе, у Порошенко было достаточно возможностей её закончить», — отметил Бальбек.
Ранее Порошенко допустил отказ Киева от претензий на Крым.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.