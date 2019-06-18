Ляшко прокомментировал бездействие Зеленского в ситуации с Меркель

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Депутат Верховной рады Олег Ляшко дал оценку бездействию президента Украины Владимира Зеленского в тот момент, когда канцлер Германии Ангела Меркель почувствовала себя плохо.
Ляшко прокомментировал бездействие Зеленского в ситуации с Меркель
  • РИА Новости

«Когда на твоих глазах женщине становится плохо, ты должен оказать помощь… Стоять и делать вид, что ты не видишь, что женщине плохо, не по-мужски», — цитирует политика NewsOne.

При этом Ляшко предположил, что представители администрации Зеленского будут оправдывать сдержанность президента тем, что диппротокол не предусматривает оказания помощи в подобных ситуациях.

Ранее сообщалось, что Меркель стало плохо в преддверии переговоров с Зеленским.

Канцлера начало трясти во время исполнения национальных гимнов, когда лидеры стояли рядом на красной дорожке. 

Впоследствии Зеленский прокомментировал произошедшее.

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