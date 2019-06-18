Ляшко прокомментировал бездействие Зеленского в ситуации с Меркель
- РИА Новости
«Когда на твоих глазах женщине становится плохо, ты должен оказать помощь… Стоять и делать вид, что ты не видишь, что женщине плохо, не по-мужски», — цитирует политика NewsOne.
При этом Ляшко предположил, что представители администрации Зеленского будут оправдывать сдержанность президента тем, что диппротокол не предусматривает оказания помощи в подобных ситуациях.
Ранее сообщалось, что Меркель стало плохо в преддверии переговоров с Зеленским.
Канцлера начало трясти во время исполнения национальных гимнов, когда лидеры стояли рядом на красной дорожке.
Впоследствии Зеленский прокомментировал произошедшее.