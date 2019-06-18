В Совфеде прокомментировали слова Зеленского о темах разговора с Путиным

Член Совета Федерации Владимир Джабаров в беседе с ФАН прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о темах разговора с российским лидером Владимиром Путиным.

«Наши отношения, я думаю, продолжат ухудшаться. К сожалению, это плохо для самой Украины», — сказал Джабаров.

По его словам, Крым и Севастополь являются территорией России и нарушать свой суверенитет Москва никому не позволит.

Со своей стороны, депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара в беседе с kp.ru выразил мнение, что вопрос о полуострове на этой встрече никто обсуждать не будет.

«Владимир Путин об этом неоднократно говорил, что вопрос Крыма закрыт раз и навсегда», — напомнил он.

Ранее Зеленский рассказал, что скажет Путину при первой встрече. Украинский лидер отметил, что затронул бы темы Донбасса и Крыма.

В начале июня Путин на пленарном заседании ПМЭФ заявил, что не отказывался от встречи с Зеленским, однако пока предложений о переговорах даже не поступало.

Кроме того, министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что о возможности проведения встречи Путина и Зеленского в ближайшей перспективе говорить не приходится.