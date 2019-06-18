Глава МИД Украины оценил значение визита Зеленского в Берлин и Париж

Глава МИД Украины Павел Климкин выразил мнение, что от итогов визита украинского лидера Владимира Зеленского во Францию и Германию будет зависеть дальнейшая поддержка этими странами Киева.

«От этого визита многое зависит: желание Макрона и Меркель повлиять на параметры возвращения российской делегации в ПАСЕ, весь клубок газовых дел, их общие подходы к судьбе оккупированных украинских территорий», — написал он в Facebook.

Ранее Климкин назвал «брюссельский визит» Зеленского рекогносцировкой, а визиты в Париж и в Берлин — «разведкой боем».

Зеленский прибыл 17 июня в Париж, где провёл переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. При этом на 18 июня запланирована встреча украинского лидера с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Берлине.

Подробнее о визите Зеленского в европейские страны — в материале RT.