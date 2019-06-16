Додон оценил отношения Молдавии и России при новом правительстве

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Президент Молдавии Игорь Додон выразил уверенность, что новое правительство республики сумеет наладить отношения с Россией. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 1».
Додон оценил отношения Молдавии и России при новом правительстве
  • Reuters

«В последние два с половиной — три года практически правительство Молдовы блокировало все контакты с Россией, у нас отношения с Россией были только на уровне президентов», — цитирует его ТАСС.

При этом Додон выразил уверенность, что «при новой власти будут очень неплохие отношения с Россией».

Ранее премьер-министр Молдавии Майя Санду заявила о готовности к диалогу по улучшению сотрудничества с Россией. При этом она подчеркнула, что основа правительственной программы — это соглашение об ассоциации с ЕС.

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